Coronavirus, due positivi a Serra San Bruno pur avendo fatto il vaccino

Colpisce anche i vaccinati il coronavirus. Nelle ultime 24 ore, infatti, due persone sono risultate positive al covid-19 a Serra San Bruno, nonostante il vaccino. Vaccinazione, in ogni caso, che ha impedito effetti più gravi, atteso che le due persone in questione – come rende noto anche il sindaco Alfredo Barillari – presentano pochi sintomi e sono in buone condizioni. Si trovano in isolamento domiciliare e si attendono gli esiti sul resto del nucleo familiare. A Vibo e provincia i casi di soggetti positivi al coronavirus salgono così a 24 di cui 21 si trovano in isolamento domiciliare e 3 ricoverati in ospedale (due residenti a Spadola ed uno a Vibo Valentia). I 21positivi attualmente in isolamento domiciliare sono così distribuiti: uno a Briatico; uno a Filadelfia; uno a Filogaso; uno a Nicotera; uno a Pizzo; uno a Rombiolo; 3 a San Calogero; 2 a Serra San Bruno; uno a Spadola; uno a Stefanaconi; 8 a Vibo Valentia. Dall’inizio della pandemia (13 marzo dello scorso anno), a Vibo e provincia i contagiati dal coronavirus sono stati invece 5.594 su una popolazione residente di 154.715 abitanti.

Nella tabella in basso i casi di soggetti positivi al coronavirus, comune per comune, dall’inizio della pandemia