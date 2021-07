Emergenza covid, in Calabria registrati 93 nuovi casi positivi. Il dato nel Vibonese

Effettuati complessivamente 1.705 tamponi in tutta la regione. Mentre sei sono le persone risultate guarite dal coronavirus

Sono 93 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino diramato nella giornata di oggi dalla Regione Calabria che registra anche sei guarigioni e nessun decesso. Effettuati 1.705 tamponi. [Continua in basso]

I nuovi positivi

Nessun caso registrato a Catanzaro, 32 a Cosenza, 14 a Crotone, 42 a Reggio Calabria, 1 a Vibo Valentia e 4 altra Regione o Stato estero. Effettuati circa 1700 tamponi nelle ultime 24 ore. [Continua in basso]

I casi provincia per provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 80 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 78 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10248 (10104 guariti, 144 deceduti). [Continua in basso]

Cosenza: casi attivi 1471 (31 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1437 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22050 (21484 guariti, 566 deceduti);

Crotone: casi attivi 96 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 95 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6596 (6495 guariti, 101 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 417 (13 in reparto, 1 in terapia intensiva, 403 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23090 (22751 guariti, 339 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 25 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 22 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5570 (5478 guariti, 92 deceduti).

L’Asp di Crotone comunica che dei 16 positivi di oggi uno è fuori regione e uno è migrante ed, inoltre, un fuori regione risulta guarito mentre quella di Reggio Calabria comunica che de 42 positivi di oggi due sono migranti sbarcati ad Ardore.