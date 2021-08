La senatrice Ronzulli al centro vaccinale di Vibo: «Obbligo per il personale scolastico»

Il centro vaccinale allestito nel palazzetto dello sport di Vibo Valentia ha visto questa mattina la visita di Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati. «I numeri parlano chiaro, la quasi totalità dei ricoveri per Covid riguarda persone non vaccinate – ha sottolineato la parlamentare -. Con la ripartenza della scuola alle porte, visto che settembre è praticamente domani, è quindi fondamentale che tutto il personale, docente e non, sia immunizzato così da garantire la sicurezza degli studenti, specialmente quella dei bambini più piccoli che non possono vaccinarsi.

I focolai in classe – ha aggiunto – e un ritorno della didattica a distanza vanno scongiurati a tutti i costi, anche prevedendo l’obbligo vaccinale per il personale della scuola che conta ancora troppe unità senza neanche la prima dose. La sicurezza dei nostri figli, così come il loro diritto all’istruzione, è una priorità e non può essere minacciata da chi, proprio in virtù dell’importante funzione sociale a cui è chiamato, dovrebbe dare il buon esempio».