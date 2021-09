Covid, in Calabria 324 contagi e 4 morti: uno è nel Vibonese

Triste bilancio per la provincia di Vibo Valentia nelle ultime 24 ore. Oltre a 11 nuovi casi positivi al coronavirus, si registra infatti anche un morto. Il totale delle vittime a causa del Covid da inizio pandemia sale così a 95 per il Vibonese. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione. In tutta la Calabria oggi sono 324 i contagi (a fronte di 3.756 tamponi analizzati) e 4 i decessi. Nell’ultima giornata si registrano pure 177 guarigioni, mentre aumentano i ricoveri: +9 nei reparti di area medica. [Continua in basso]

I nuovi contagi

I nuovi casi positivi sono così suddivisi: Catanzaro 6, Cosenza 136, Crotone 9, Reggio Calabria 144, Vibo Valentia 11, altra regione o Stato estero 18.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 260 (21 in reparto, 5 in terapia intensiva, 234 in isolamento domiciliare); 10.592 guariti, 148 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 1.276 (42 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.231 in isolamento domiciliare); 23.619 guariti, 610 deceduti.

– Crotone: casi attivi 385 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 372 in isolamento domiciliare); 6.961 guariti, 104 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 2.413 (86 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2.320 in isolamento domiciliare); 24.450 guariti, 357 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 339 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 332 in isolamento domiciliare); 5.719 guariti, 95 deceduti.