Covid, in Calabria 304 nuovi contagi e 4 morti. Il dato nel Vibonese

Calano ancora i ricoveri (-4), mentre c'è un ingresso in più in terapia intensiva. Ecco tutti i dati riportati dal bollettino della Regione

Sono 304 (ieri 296) i nuovi casi positivi al coronavirus in Calabria, ma con circa 500 tamponi fatti in più rispetto a ieri ossia 4.677. Il tasso di positività scende così da 7,14 a 6,50%. Nella provincia di Vibo Valentia per la prima volta dopo settimane si registrano 0 contagi.

Quattro le vittime – tutte nel Reggino – nelle ultime 24 ore con il totale che si aggiorna a 1.348. Calano ancora i ricoveri (-4), mentre c’è un ingresso in più in terapia intensiva. Sono questi i dati riportati dal bollettino della Regione.

I casi di oggi

I contagi odierni sono così suddivisi tra le varie province: 7 a Catanzaro, 96 a Cosenza, 30 a Crotone, 167 a Reggio Calabria, 0 a Vibo Valentia, 4 da altre regioni o Stati esteri.

I dati per ogni provincia