Covid, 278 nuovi casi e 3 morti nel bollettino regionale. I dati del Vibonese

Nel documento della Regione si registrano anche 297 persone guarite e 3 nuovi ingressi in Rianimazione

Sono 278 i casi Covid emersi nelle ultime 24 ore in Calabria. Lo riporta il bollettino regionale odierno nel quale si registrano anche 3 morti . I tamponi effettuati in un giorno sono 3.902 mentre le persone guarite 297. Altri tre pazienti sono stati trasferiti in Rianimazione. I contagi sono così distribuiti: Catanzaro +19, Cosenza +88, Crotone +32, Reggio Calabria +127, Vibo Valentia +6, Altra regione +6.

Più nel dettaglio in Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1125148 (+3.902). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 80683 (+278) rispetto a ieri. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 224 (23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 196 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10912 (10763 guariti, 149 deceduti);

– Cosenza: casi attivi 1563 (48 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1510 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24780 (24163 guariti, 617 deceduti);

– Crotone: casi attivi 354 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 344 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7323 (7214 guariti, 109 deceduti);

– Reggio Calabria: casi attivi 2337 (71 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2259 in isolamento domiciliare); casi chiusi 25828 (25455 guariti, 373 deceduti);

– Vibo Valentia: casi attivi 255 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 248 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5993 (5897 guariti, 96 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica 19 nuovi positivi e 5 guariti fuori regione. L’Asp di Cosenza comunica 93 nuovi casi di cui 3 nuovi casi a domicilio e di cui 1 comunicato erroneamente ieri come residente. L’ Asp di Crotone comunica 35 nuovi positivi di cui tre migranti.