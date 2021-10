Covid, in Calabria aumentano i contagi: a Vibo 3 ricoveri in più

Aumentano rispetto a ieri i contagi in Calabria: sono ben 170 in più, a fronte di 2.983 tamponi analizzati (tasso di positività al 5,70%). Lo riporta il bollettino odierno diramato della Regione, che registra anche 193 guarigioni e nessun decesso. In tutte le province scendono i ricoveri nei reparti ordinari, tranne che a Vibo dove invece risultano tre persone in più ricoverate. A Reggio invece si registra un nuovo ingresso in terapia intensiva.

I contagi di oggi sono così suddivisi per provincia: Catanzaro 9, Cosenza 44, Crotone 62, Reggio Calabria 30 e Vibo Valentia 23, altra regione o Stato estero 2. [Continua in basso]

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 101 (7 in reparto, 1 in terapia intensiva, 93 in isolamento domiciliare); 11.210 guariti, 156 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 1.247 (22 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.221 in isolamento domiciliare); 25.759 guariti, 647 deceduti.

– Crotone: casi attivi 262 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 258 in isolamento domiciliare); 7.933 guariti, 115 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 889 (59 in reparto, 6 in terapia intensiva, 824 in isolamento domiciliare); 28.578 guariti, 398 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 176 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 169 in isolamento domiciliare); 6.206 guariti, 100 deceduti.