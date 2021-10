Covid, 57 i nuovi contagi in tutta la Calabria, 13 nel Vibonese

Sono 57 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche un decesso e 68 guarigioni. Effettuati nelle ultime 24 ore 2.315 tamponi.

I nuovi contagi

I casi positivi delle ultime 24 ore sono così suddivisi: Catanzaro 1, Cosenza 2, Crotone 6, Reggio Calabria 33, Vibo Valentia 13, altra regione o stato estero 2.

Provincia per provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 78 (3 in reparto, 2 in terapia intensiva, 73 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.405 (11.249 guariti, 156 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 1.263 (22 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.239 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26.532 (25.882 guariti, 650 deceduti).

– Crotone: casi attivi 204 (0 in reparto, 0 in terapia intensiva, 204 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.171 (8.056 guariti, 115 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 730 (53 in reparto, 6 in terapia intensiva, 671 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29.300 (28.899 guariti, 401 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 277 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 269 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.347 (6.246 guariti, 101 deceduti).

L’Asp di Vibo Valentia comunica 15 nuovi soggetti positivi di cui 2 residenti fuori regione.