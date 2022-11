Emergenza Covid, i nuovi contagi in Calabria sono 622. Due le vittime

Sono 622, ieri erano 918, i contagi riscontrati in Calabria nelle ultime 24 ore a fronte di 3.902 tamponi processati e un tasso di positività che, dal 18,16 precedente, è sceso al 15,94%. Da registrare due decessi in più che portano il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 3.101. In calo i ricoveri sia nei reparti di cura ordinari, -2 (128), sia nelle terapie intensive, -2 (4). Secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali calabresi, le persone risultate positive al Coronavirus sono 589.877. Ad oggi, invece, il totale dei tamponi eseguiti è pari a 3.963.928.