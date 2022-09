Covid Calabria, scendono i ricoveri: 814 contagi e un decesso. Il dato nel Vibonese

Sono 814 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria, a fronte di 4.919 tamponi analizzati e con un tasso di positività al 16,55% (ieri era al 14,55%). È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione che conta oggi anche 2.030 guarigioni. Un decesso nelle ultime 24 ore. In discesa i ricoveri: -10 in più in area medica e -1 in terapia intensiva. [Continua in basso]

I nuovi casi

I nuovi contagi sono così distribuiti: 191 a Catanzaro, 267 a Cosenza, 66 a Crotone, 211 a Reggio Calabria, 61 a Vibo Valentia, 18 da fuori regione.

Il bollettino

Catanzaro: casi attivi 2.534 (28 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2.502 in isolamento domiciliare); casi chiusi 90.624 (90.249 guariti, 375 deceduti).

Cosenza: casi attivi 35.450 (59 in reparto, 0 in terapia intensiva, 35.391 in isolamento domiciliare); casi chiusi 120.213 (118.928 guariti, 1.285 deceduti).

Crotone: casi attivi 571 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 551 in isolamento domiciliare); casi chiusi 54.245 (53.987 guariti, 258 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 2.904 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.886 in isolamento domiciliare); casi chiusi 186.015 (185.161 guariti, 854 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 1.070 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.059 in isolamento domiciliare); casi chiusi 47.183 (46.999 guariti, 184 deceduti).