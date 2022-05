Covid, in Calabria 1.309 nuovi contagi e 2 decessi. Il dato nel Vibonese

Sono 1.309 i nuovi contagi in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 2 decessi e 3.039 guariti. Calano i ricoveri in reparto (-11), +2 in Rianimazione. Effettuati nelle ultime 24 ore circa 6.700 tamponi (tasso di positività al 19,40%). I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro 290, Cosenza 448, Crotone 189, Reggio Calabria 340, Vibo Valentia 35, altra regione o stato estero 7. [Continua in basso]

I casi provincia per provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: casi attivi 6.160 (62 in reparto, 6 in terapia intensiva, 6.092 in isolamento domiciliare); casi chiusi 50.801 (50.508 guariti, 293 deceduti.