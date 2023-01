Covid: in Calabria contagi in calo ma con meno tamponi. Salgono i ricoveri nelle Intensive

Contagi ancora in calo in Calabria e meno tamponi in coincidenza con il Capodanno. Sono 194, ieri erano 591, i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria con 1.253 test eseguiti e il tasso che dal 21,53% è sceso al 15,48%. Quattro i decessi che portano il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 3.219. Aumentano i ricoveri nelle terapie intensive, +2 (10) mentre restano stabili quelli nei reparti ordinari (172). I guariti sono 607.655 (+568), gli attualmente positivi 6.853 (-378) e gli isolati a domicilio 6.671 (-380). In Calabria, ad oggi – secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria – le persone risultate positive al Coronavirus sono 617.727. Il totale dei tamponi eseguiti è pari a 4.112.639.



A livello provinciale i casi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 1.142 (43 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1094 in isolamento domiciliare); casi chiusi 108.342 (107925 guariti, 417 deceduti); Cosenza: casi attivi 3.188 (77 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3111 in isolamento domiciliare); casi chiusi 179962 (178.546 guariti, 1416 deceduti); Crotone: casi attivi 73 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 66 in isolamento domiciliare); casi chiusi 58.683 (58.407 guariti, 276 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 1827 (34 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.788 in isolamento domiciliare); casi chiusi 204.408 (203509 guariti, 899 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 349 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 340 in isolamento domiciliare); casi chiusi 52.309 (52.117 guariti, 192 deceduti).