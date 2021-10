Soriano, Covid: sabato tamponi ad alunni e docenti delle classi in quarantena

L’amministrazione comunale di Soriano Calabro avvisa i cittadini che sabato prossimo, 23 ottobre, dalle ore 9,30, presso l’ospedale civile, saranno effettuati i tamponi per le classi in quarantena (III Elementare e II Liceo) e per i loro docenti. L’amministrazione cittadina invita, pertanto, tutti gli interessati a recarsi in ospedale. Il Covid, dunque, entra ancora nelle aule scolastiche del territorio provinciale di Vibo Valentia. Proprio ieri le scuole elementare e media della frazione Monsoreto di Dinami sono state chiuse dal sindaco Gregorio Ciccone con apposita ordinanza. Il provvedimento, che rimarrà in vigore fino al 31 ottobre prossimo, prevede anche che gli edifici scolastici vengano sanificati e contestualmente sia avviato lo screening con tamponi rapidi sugli alunni e su tutto il personale docente, amministrativo e Ata.