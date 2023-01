Emergenza Covid: in Calabria sensibile diminuzione dei contagi

Si riduce sensibilmente il numero dei contagi da Covid in Calabria, passati dai 903 di ieri a 591 (totale 617.508). Il calo è determinato, comunque, dalla consistente diminuzione dei tamponi, da 6.671 a 2.745 (dato complessivo 4.111.386). Il tasso di positività é il 21,53%, in crescita rispetto al 13,54 di ieri. I nuovi decessi sono tre, che porta il totale a quota 3.215. I ricoveri sono in diminuzione, uno in meno nelle rianimazioni e tre nei reparti ordinari. I guariti, in totale, sono 607.062 (+273) , gli attualmente positivi 7.231 (+315) e gli isolati a domicilio 7.051 (+319). I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano della Regione redatto sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali. A livello provinciale i casi sono così distribuiti. Catanzaro: casi attivi 1.138 (42 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.091 in isolamento domiciliare); casi chiusi 108.323 (107.907 guariti, 416 deceduti). Cosenza: casi attivi 3.130 (77 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.053 in isolamento domiciliare); casi chiusi 179.930 (178.515 guariti, 1.415 deceduti). Crotone: casi attivi 337 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 328 in isolamento domiciliare); casi chiusi 58.419 (58.143 guariti, 276 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2.006 (35 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.968 in isolamento domiciliare); casi chiusi 204.177 (203.280 guariti, 897 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 348 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 340 in isolamento domiciliare); casi chiusi 52.260 (52.068 guariti, 192 deceduti).