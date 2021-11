Covid, in Calabria 161 nuovi casi e 3 morti: i dati del Vibonese

161 nuovi casi positivi e 3 morti nell’ultima giornata in Calabria. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione, che registra anche 130 guarigioni. I tamponi analizzati sono stati 5083, con un tasso di positività che quindi si attesta al 3,17%. Per quanto riguarda i ricoveri: -3 in reparto e +2 in terapia intensiva (di cui uno a Catanzaro proveniente da Vibo Valentia).

I nuovi contagi sono così distribuiti: Catanzaro 33, Cosenza 24, Crotone 36, Reggio Calabria 50 e Vibo Valentia 18. I morti sono due di Reggio e uno di Cosenza.

Covid, i dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 126 (8 in reparto, 4 in terapia intensiva, 114 in isolamento domiciliare); 11.336 guariti, 158 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 1.245 (30 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.213 in isolamento domiciliare); 26.349 guariti, 658 deceduti.

– Crotone: casi attivi 227 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 215 in isolamento domiciliare); 8.325 guariti, 115 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 993 (43 in reparto, 2 in terapia intensiva, 948 in isolamento domiciliare); 29.490 guariti, 411 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 398 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 393 in isolamento domiciliare); 6.478 guariti, 103 deceduti.