Covid: in Calabria contagi stabili, nel Vibonese boom di guariti

Sono 143 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di 4.470 tamponi effettuati e con un tasso di positività che quindi è pari al 3.20%. I dettagli sono contenuti nel bollettino odierno della Regione, che registra anche un decesso (nel Catanzarese) e 136 guariti (54 sono del Vibonese, numero più alto rispetto ai giorni scorsi). Si registra poi un lieve aumento dei ricoveri in terapia intensiva (+2), mentre la situazione nei reparti ordinari resta invariata. [Continua in basso]

I contagi di oggi

A livello provinciale i nuovi positivi sono così divisi: +21 Catanzaro, +61 Cosenza, +15 Crotone, +41 Reggio Calabria, +3 Vibo Valentia, +2 da altra regione o Stato estero.

Covid Calabria, i dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 203 (12 in reparto, 3 in terapia intensiva, 188 in isolamento domiciliare); 11371 guariti, 159 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 1475 (36 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1435 in isolamento domiciliare); 26500 guariti, 658 deceduti.

– Crotone: casi attivi 221 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 208 in isolamento domiciliare); 8445 guariti, 115 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 1190 (39 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1149 in isolamento domiciliare); 29742 guariti, 413 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 348 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 339 in isolamento domiciliare); 6656 guariti, 104 deceduti.