Covid: risalgono i contagi in Calabria, i dati del Vibonese

L'ultimo bollettino regionale registra 58 nuovi positivi in provincia di Vibo Valentia, un altro ingresso in reparto e 21 guarigioni

Aumentano i casi Covid-19 nell’ultimo bollettino regionale. Sono 230 i nuovi positivi (ieri erano 162) emersi a fronte di 4.918 tamponi. Il tasso di positività sale al 4,68%. I guariti invece sono 125, l’unico decesso nelle ultime 24 ore si è registrato a Cosenza. +3 i ricoveri nei reparti ordinari, -1 nelle terapie intensive. I contagi odierni sono così suddivisi: Catanzaro +21, Cosenza +62, Crotone +16, Reggio Calabria +72, Vibo Valentia +58, Altra regione +1.

Il bollettino regionale

Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.385.623 (+4.918). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 90.811 (+230) rispetto a ieri. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 312 (13 in reparto, 5 in terapia intensiva, 294 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.611 (11.449 guariti, 162 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 1.502 (47 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.451 in isolamento domiciliare); casi chiusi 27.588 (26.919 guariti, 669 deceduti).

– Crotone: casi attivi 172 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 167 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.754 (8.636 guariti, 118 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 1.341 (36 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.303 in isolamento domiciliare); casi chiusi 30.751 (30.334 guariti, 417 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 340 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 330 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.981 (6.877 guariti, 104 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica: “Oggi nel setting fuori regione si registra il ricovero in Malattie Infettive AO CS di 1 positivo noto a domicilio, precedentemente comunicato tra i residenti in regione”.