Covid, in Calabria 163 casi ma zero decessi: i dati del Vibonese nel bollettino regionale

Sono 163 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di 5.305 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta dunque al 3,07%. È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione, che registra buone notizie sul fronte guarigioni: sono state ben 246 nell’ultima giornata. Zero i decessi. In calo i ricoveri in area medica (-3), mentre è stabile la situazione delle terapie intensive rispetto a ieri.

Covid Calabria, i contagi di oggi

I contagi di oggi sono così suddivisi: 19 a Catanzaro, 36 a Cosenza, 18 a Crotone, 80 a Reggio Calabria e 10 a Vibo Valentia.

Covid Calabria, i dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 288 (14 in reparto, 6 in terapia intensiva, 268 in isolamento domiciliare); 11.503 guariti, 163 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 1.413 (49 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.360 in isolamento domiciliare); 27.102 guariti, 671 deceduti.

– Crotone: casi attivi 165 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 161 in isolamento domiciliare); 8.676 guariti, 118 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 1.447 (38 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.407 in isolamento domiciliare); 30466 guariti, 417 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 323 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 315 in isolamento domiciliare); 6.930 guariti, 104 deceduti.