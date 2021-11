Mileto, in costante crescita i casi di positività al Covid

Si alza il numero dei contagi da Covid-19 a Mileto. Nel giro di pochi giorni i casi pandemici sul territorio comunale sono saliti di diverse unità. E la curva non sembra destinata a scendere. Allo stato sono 34 le persone positive al coronavirus sul territorio comunale (frazioni comprese), 4 in più rispetto all’ultimo dato rilevato dall’Asp e ben 9 rispetto a giovedì scorso. In gran parte si tratta di alunni delle scuole di vario ordine e grado. A comunicare i dati e il progressivo aumento dei contagi è stato il sindaco Salvatore Fortunato Giordano, il quale sottolinea come le nuove procedure non consentono di chiudere le classi con gli attuali numeri. «Tuttavia – spiega – capisco bene la preoccupazione di tanti genitori. Continueremo a monitorare la situazione e se dovesse ulteriormente peggiorare si potrebbe anche decidere di chiudere le scuole».



Il primo cittadino di Mileto si appella anche ai genitori dei ragazzi e delle ragazze positivi affinché li tengano isolati in casa. Anche gli ultimi quattro casi di Covid riguardano alunni delle scuole, due residenti nella città capoluogo e due nella frazione Paravati. Di questi, uno frequenta la Ragioneria, due il locale Istituto comprensivo e uno le scuole superiori di Vibo Valentia. Allo stato, tra adulti e giovani, le persone alle prese con il coronavirus risiedono: sedici a Mileto, sei a Paravati, sei a San Giovanni e sei a Comparni. Più della metà sono alunni delle scuole ubicate sul territorio.