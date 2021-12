Ionadi, al via il convegno “Sclerosi multipla: la paura come risorsa”

“Sclerosi multipla: la paura come risorsa”. Questo il titolo del convegno in programma oggi 11 dicembre a partire dalle ore 15.30, organizzato dalla sezione provinciale Aism di Vibo Valentia, con sede in via Regina Elena a Ionadi. Dopo l’accoglienza dei partecipanti in presenza, l’incontro all’interno della sezione territoriale proseguirà con l’introduzione e i saluti dell’esperta della Rete psicologi Aism di Vibo Valentia, Rossella Spinoso. A seguire, la relazione sul tema a cura psicologa-psicoterapeuta e consigliera della sezione provinciale Aism Francesca Martorana. Il convegno potrà essere seguito in presenza, previo il possesso del green pass anti Covid, oppure on line sulla piattaforma Zoom.



Dopo il congresso dei soci del novembre scorso, quindi, prosegue a 360 gradi l’attività dell’organismo territoriale Aism, presieduto da Salvatore Lico. Informando sullo stato della ricerca, ma anche dando supporto concreto – dal punto di vista psicologico, logistico, medico e del rapporto con le istituzioni, alle persone alle prese con la sclerosi multipla, residenti sul territorio provinciale. Tra le attività proposte, solo per citarne alcune, i gruppi di lavoro e il supporto all’autonomia, grazie anche all’ausilio di sei nuove unità del Servizio civile, i progetti di contatto e di relazione e le azioni Advocacy, relative all’ampliamento da 2 a 4 cicli riabilitativi in strutture convenzionate e al percorso preferenziale per i vaccini Covid.