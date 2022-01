Covid, 1230 nuovi casi e 12 morti in Calabria: contagi ancora alti nel Vibonese

Positivi in calo rispetto a ieri ma anche meno tamponi registrati. Dei 9 decessi a Cosenza, 5 sono stati comunicati in ritardo dall’Asp. I dettagli nel bollettino regionale

Il Covid continua a registrare numeri alti in Calabria. Sono 1230 i nuovi casi emersi a fronte di 13.340 tamponi nelle ultime 24 ore (ieri i contagi erano stati 2.053 con 17.263 tamponi). 12 i decessi, di cui 5 comunicati in ritardo dall’Asp di Cosenza. -4 i ricoveri nei reparti ordinari, 393 le persone guarite. Tasso di positività al 9,22%. Gli ultimi casi nelle province così distinti: Catanzaro +202, Cosenza +302, Crotone +60, Reggio Calabria +359, Vibo Valentia +302 e Altra regione +5.

Il bollettino regionale

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.678.388 (+13.340). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 112.976 (+1.230) rispetto a ieri. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 2.289 (45 in reparto, 9 in terapia intensiva, 2.235 in isolamento domiciliare); casi chiusi 12.818 (12.643 guariti, 175 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 4.618 (87 in reparto, 8 in terapia intensiva, 4.523 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29.348 (28.615 guariti, 733 deceduti).

– Crotone: casi attivi 901 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 873 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9564 (9435 guariti, 129 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 5.903 (131 in reparto, 10 in terapia intensiva, 5.762 in isolamento domiciliare); casi chiusi 34.616 (34.154 guariti, 462 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 2.727 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.717 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.861 (7.746 guariti, 115 deceduti).

L’ Asp di Catanzaro comunica 208 nuovi soggetti positivi di cui 4 residenti fuori regione. L’Asp di Cosenza comunica 303 di cui 1 fuori regione. Precisa che “dei 9 decessi comunicati oggi, 5 sono avvenuti a domicilio nel mese di dicembre 2021, e si è avuta notizia oggi in seguito a verifiche effettuate sulle schede Istat di morte; il dettaglio dei 5 decessi: 2, rispettivamente di anni 69 e 97 sono deceduti il 25/12/2021; 1 di anni 96 è deceduto il 26/12/2021, 1 di anni 90 è deceduto il 27/12/2021, 1 di anni 98 è deceduto il 30/12/2021.