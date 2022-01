Covid, Sileri: «Omicron raggiungerà tutti. Presto distinzione tra positivi e ricoveri»

«La variante Omicron raggiungerà tutti, non c’è scampo. Non c’è dubbio che entro la fine del 2022, salvo un’altra variante, io credo che quasi tutta la popolazione bene o male incontrerà questa variante». Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, risponde così a Domenica In, su Rai1. «Raggiungerà tutti. Poi c’è chi è vaccinato e chi non è vaccinato, che avrà problemi», aggiunge. «Dovremo convivere con un virus. Non so se la Omicron sarà la variante dominante. Ogni quanto dovremo vaccinarci? Ce lo dirà la scienza. È probabile che serva un upgrade del vaccino che abbiamo, è possibile che ci siano altre varianti», prosegue.

Negli ultimi giorni, il dibattito si è sviluppato sulla possibilità di modificare il bollettino quotidiano dei dati e in particolare sulla distinzione tra ricoveri di malati e di positivi. «Sono d’accordo sulla necessità di una revisione che potrà essere fatta entro un paio di settimane con la distinzione tra positivi e malati», afferma.

«Oggi circola ancora la variante Delta, si va in terapia intensiva anche con la variante Omicron. In terapia intensiva vanno anche vaccinati, ma sono persone fragili, con molte patologie o che hanno fatto la seconda dose molte mesi fa. Chi non è vaccinato va in terapia intensiva con molta più facilità, anche con un’età inferiore di 10-12 anni rispetto ai soggetti vaccinati» che hanno bisogno delle cure in area critica.