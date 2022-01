Covid, in Calabria contagi ancora alti ma anche tanti guariti. I dati nel Vibonese

Sono 1.693 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria. I tamponi analizzati nell’ultima giornata sono stati 9.382, con un tasso di positività pari quindi al 18,05%. Tanti anche i guariti: 1.513. È quanto emerge nel bollettino odierno della Regione, che registra anche 8 morti. Sul fronte ricoveri: sono +6 quelli in reparto e -2 in terapia intensiva. L’Asp di Vibo Valentia comunica inoltre che «per mero errore di trascrizione ieri sono stati comunicati 9 ricoveri in più». [Continua in basso]

Covid, i nuovi casi

I contagi di oggi sono così divisi: 79 a Catanzaro, 310 a Cosenza, 161 a Crotone, 1034 a Reggio, 107 a Vibo, 2 da altra regione.

I morti sono: 5 di Reggio, 1 di Catanzaro, 1 di Cosenza e 1 di Crotone.

Covid, i dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 5.211 (80 in reparto, 15 in terapia intensiva, 5.116 in isolamento domiciliare); 14.132 guariti, 187 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 9.450 (132 in reparto, 7 in terapia intensiva, 9.311 in isolamento domiciliare); 29.462 guariti, 765 deceduti.

– Crotone: casi attivi 2.382 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.353 in isolamento domiciliare); 11.089 guariti, 137 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 12.127 (176 in reparto, 12 in terapia intensiva, 11.939 in isolamento domiciliare); 42.974 guariti, 504 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 7.743 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 7.725 in isolamento domiciliare); 8.762 guariti, 128 deceduti.