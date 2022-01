Covid, in Calabria più di duemila contagi: a Vibo ancora due morti

Sono 2.009 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di 11.050 tamponi analizzati e con un tasso di positività al 18,18%. Emerge dal bollettino odierno della Regione, che registra anche 9 decessi e 1.446 guarigioni. Sul fronte ricoveri: sono -7 in area medica e +1 in terapia intensiva. [Continua in basso]

I nuovi casi

I contagi di oggi si dividono così: 271 a Catanzaro, 319 a Cosenza, 120 a Crotone, 985 a Reggio Calabria, 314 a Vibo Valentia.

I morti riguardano 4 Cosenza, 1 Crotone, 2 Reggio e 2 Vibo.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 5.590 (77 in reparto, 11 in terapia intensiva, 5.502 in isolamento domiciliare); 14.497 guariti, 189 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 9.886 (133 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9744 in isolamento domiciliare); 29.913 guariti, 773 deceduti.

– Crotone: casi attivi 2.697 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.668 in isolamento domiciliare); 11.212 guariti, 138 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 12.393 (178 in reparto, 13 in terapia intensiva, 12.202 in isolamento domiciliare); 44.768 guariti, 510 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 8.130 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 8.111 in isolamento domiciliare); 9.066 guariti, 132 deceduti.