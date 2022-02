Covid, in Calabria 1.768 nuovi contagi e 8 morti. I dati nel Vibonese

Sono 1.768 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di 9.485 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta quindi al 18,64%. Lo riporta il bollettino odierno della Regione, che registra anche 1.394 guarigioni e 8 morti. Per quanto riguarda i ricoveri, sono -2 in area medica e -1 in Rianimazione. [Continua in basso]

Covid Calabria, contagi e morti

I nuovi casi sono così suddivisi: 173 a Catanzaro, 196 a Cosenza, 209 a Crotone, 1.021 a Reggio Calabria, 169 a Vibo Valentia.

I morti sono relativi: 5 a Cosenza, 1 a Catanzaro, 2 a Crotone.

Covid Calabria, i dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 6126 (74 in reparto, 8 in terapia intensiva, 6044 in isolamento domiciliare); 20815 guariti, 218 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 11400 (129 in reparto, 7 in terapia intensiva, 11264 in isolamento domiciliare); 32282 guariti, 864 deceduti.

– Crotone: casi attivi 2952 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2923 in isolamento domiciliare); 16952 guariti, 175 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 13567 (102 in reparto, 10 in terapia intensiva, 13455 in isolamento domiciliare); 67284 guariti, 609 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 13300 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13282 in isolamento domiciliare); 10670 guariti, 149 deceduti.