Coronavirus: la nuova ondata non risparmia l’ospedale di Vibo. A Pizzo oltre 400 contagi

Sei positivi al coronavirus fra medici, sanitari e pazienti in due reparti dell’ospedale di Vibo Valentia (radiologia e chirurgia), mentre restano 13 i contagiati del reparto di Medicina dell’ospedale di Tropea. La nuova ondata di Covid colpisce il Vibonese e si registrano in tutta la provincia ben 14.129 casi attivi. Un record dall’inizio della pandemia. Nessuno, però, si trova ricoverato in terapia intensiva ed i vibonesi in ospedale sono meno di dieci. A Vibo Valentia e frazioni tuttavia, unitamente a Tropea, sono centinaia i casi, così come a Pizzo dove si è superata la soglia dei 400 contagi.

Scuole chiuse e didattica a distanza a Nicotera e Fabrizia a cui si aggiunge Zaccanopoli dove sono otto i positivi: due insegnanti e sei alunni. A Nicotera si contano quasi 150 positivi sul territorio comunale, a San Calogero 92, a Rombiolo 44, a Ionadi 28, mentre si registra un leggero aumento dei casi pure a Filandari, Limbadi, Monterosso Calabro, Vallelonga e Capistrano.