Sanità nel Vibonese in affanno, convocata la conferenza dei sindaci

Il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo ha convocato per giovedì prossimo, 31 marzo la conferenza dei sindaci. Martedì, 29 marzo si terrà invece un incontro con un Comitato ristretto alla presenza del commissario straordinario Asp, Giuseppe Giuliano. In particolare il primo cittadino nonchè presidente della conferenza dei sindaci ha precisato: «L’emergenza Covid ha messo a dura prova tutta la sanità calabrese e si è gravemente abbattuta su quella vibonese, acuendo problemi vecchi e nuovi. È assolutamente necessario un deciso riposizionamento della generale strategia organizzativa a partire dalla rete ospedaliera provinciale». [Continua in basso]

Pertanto «in attesa del nuovo nosocomio la struttura dell’Ospedale Jazzolino deve poi essere urgentemente rafforzata quale ospedale di riferimento dell’intero territorio provinciale posto che, peraltro, la sua atavica condizione deficitaria costituisce una delle ragioni per le quali i concorsi non registrano gli esiti sperati. Per rendere effettivo il diritto alla salute occorre spezzare quel giro perverso del cane che si morde la coda e dare il via ad azioni concrete, l’auspicio è che il lavoro messo in campo dal commissario Giuliano produca i risultati sperati». I sindaci negli incontri programmati chiederanno impegni, realizzazioni e tempi di concreta realizzazione, nell’occasione sapranno avanzare le loro proposte.