Vibo, ennesima aggressione nell’ospedale: unanime la condanna della politica

Due aggressioni in una meno di una settimana all'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. L'ultima questa mattina ai danni di un medico di Malattie infettive, di un operatore socio sanitario e del custode dell'obitorio, aggrediti dai familiari di un paziente dopo che era stata comunicato loro la dipartita del congiunto. Non è rimasta impassibile la politica, unanime la condanna giunta da più parti.

Lo Schiavo: «Dare risposte alla sanità»

«Con la seconda aggressione nel giro di una settimana a danno di medici dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia si è decisamente passato il segno. Non è più tollerabile che il personale sanitario del principale presidio ospedaliero della provincia sia esposto a questo genere di rischi». È quanto afferma il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, aggiungendo che l’ospedale in questione sia «ormai fatiscente e privo dei più elementari criteri di salvaguardia e sicurezza che mette in gravissima difficoltà chi ci lavora. A questo si aggiunga un’ormai cronica carenza di organico che costringe medici ed operatori a turni massacranti e a continui straordinari, già normalmente insostenibili ma ancor di più nella fase emergenziale del Covid».



Secondo Lo Schiavo, anche questi esecrabili episodi, da condannare sempre e comunque, «rappresentano l'altra faccia della medaglia di una sanità in profonda sofferenza che non è in grado di garantire il pieno compimento del diritto alla salute dei cittadini ma nemmeno di tutelare il proprio personale in termini di qualità del lavoro». Ecco perché il consigliere della lista di de Magistris si rivolge al presidente della Regione Roberto Occhiuto, commissario alla Sanità in Calabria: «il nostro presidente dia un segnale concreto al territorio vibonese che da anni attende che le tante promesse formulate trovino una piena realizzazione. Non solo sul nuovo ospedale, la cui realizzazione assume sempre più i contorni di una chimera, ma anche e soprattutto nella riqualificazione dei presidi esistenti sul piano strutturale, della sicurezza e, soprattutto, dell'organico. A cominciare dall'ospedale "Jazzolino" dove episodi come quelli incorsi ai malcapitati medici non abbiano più a ripetersi».

La condanna di Lebrino e Muratore (Psi)

Parole di condanna sono state espresse anche da parte dei socialisti vibonesi, nelle persone di Gian Maria Lebrino – segretario provinciale Psi – e Lorenzo Muratore – coordinatore provinciale della Federazione dei giovani socialisti.



«È giunta l’ora di mettere un freno alla violenza negli ospedali contro i sanitari – ha dichiarato Lebrino -. Bisogna pensare e attuare soluzioni che evitino sul nascere altre possibili azioni simili. Come ad esempio vagliare la possibilità di istituire dei posti di polizia nei nosocomi, oppure aumentare la vigilanza privata e comunque, purtroppo, accertato che alcuni preferiscono al dialogo l’uso ignobile della violenza, limitare il flusso in ospedale dei parenti dei degenti. Tutto ciò in attesa che la cultura del rispetto per le altrui professioni cresca. Il medico come ogni altro professionista può incappare in errore, sta alle figure competenti stabilirlo e non ai parenti con metodi inaccettabili. Ai mal capitati inviamo tutta la nostra stima e solidarietà».

Muratore definisce quello di stamane allo Jazzolino «un atto indegno ed incivile contro un professionista ed il suo staff che lavorano tenendo sotto controllo tutti i pazienti costantemente. Questo gesto è, inoltre, un ulteriore colpo basso ad una struttura ospedaliera già carente di personale medico, dato il numero di medici giovani che, chiaramente, preferiscono lavorare in luoghi in cui si rispettano le figure del medico e del personale non incorrendo in continue aggressioni. Sconvolti da tale gesto, esprimiamo tutto il nostro appoggio ai medici ad a tutto il personale sanitario, sperando che in futuro si rispettino anche a Vibo Valentia le figure professionali dei medici senza causare altri atti di violenza».

L’intervento del senatore De Angelis (Lega)

«Gli odiosi e deprecabili episodi di violenza contro gli operatori sanitari degli ultimi giorni all’ospedale di Vibo Valentia sono il segno di un disagio sociale preoccupante che condanniamo con forza, a cui va subito opposta una campagna di sensibilizzazione e di contrasto. È necessario attivarsi per consentire ai medici e agli infermieri che sono quasi in trincea, di lavorare in sicurezza. Non è pensabile lasciare i professionisti senza presidi delle forze dell’ordine sperando che non succeda nulla o assistere inermi al susseguirsi di attacchi e minacce». Così Fausto De Angelis, senatore della Lega, interviene sulle due aggressioni in pochi giorni a danno di sanitari nel nosocomio vibonese. «In attesa che venga fatta luce su queste aggressioni e si prendano provvedimenti severi e tempestivi, esprimo la mia solidarietà e quella della Lega ai sanitari colpiti. Invito le autorità preposte a potenziare le misure organizzative e di prevenzione, soprattutto in vista dell’estate e del conseguente rischio per mancanza di personale di lasciare scoperti gli operatori sui luoghi di lavoro».