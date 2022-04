Vibo, il medico aggredito in ospedale: «Stanchi e umiliati, impossibile lavorare così» – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

«Sto male, è impossibile lavorare in queste condizioni», racconta Maurizio Guastalegname, il medico del reparto di malattie infettive dello Jazzolino di Vibo Valentia brutalmente aggredito da alcuni familiari di un uomo deceduto a causa del Covid. Si trova al pronto soccorso. È stato medicato e ascoltato dalla polizia tempestivamente intervenuta. Agli agenti ha raccontato l’ennesimo episodio di violenza contro i camici bianchi: «Avevo comunicato la dipartita dell’ottantenne quando ho ricevuto un ceffone da un familiare». Una reazione inaspettata e repentina: «Non mi sono difeso neppure quando sono rientrati con una stampella che si è spezzata». Ha diverse contusioni. È stato colpito in testa, al volto e ad un braccio nel tentativo di schivare i colpi. [Continua in basso]

«Mi sento male – ammette –, al di là del dolore fisico, ci sentiamo umiliati. È sfiancante soprattutto a livello morale per tutti. In queste condizioni non possiamo continuare a lavorare. Da due anni – ricorda – stiamo combattendo contro un nemico invisibile, il Covid, siamo sotto dimensionati e costretti a doppi turni di lavoro per poi subire anche aggressioni fisiche e verbali. Siamo stanchi di tutto questo. È un fenomeno che va fermato».

Nella stessa stanza, insieme al personale medico e agli agenti della questura, anche Leonardo Niglia, custode dell’obitorio. Ha un braccio fasciato. Aveva raggiunto il reparto per prelevare i documenti del defunto quando alcuni congiunti hanno iniziato a inveire contro il medico. «Ho tentato di fermarli, di frappormi tra loro e il dottore. È stato in quel momento che ho ricevuto un colpo in direzione del volto che ho riparato col braccio».

