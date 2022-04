Covid Calabria, dopo le feste lievitano di nuovo i contagi nel bollettino. I dati del Vibonese

Passate le feste, lievitano di nuovo i contagi ma con un numero decisamente più alto di tamponi effettuati. Il bollettino odierno della Regione riporta infatti 3.551 nuovi casi, a fronte di 14.262 tamponi e con un tasso di positività che si attesta al 24,90%. Nelle ultime ventiquattro ore, inoltre, vi sono state 1.683 guarigioni e 5 decessi (3 a Cosenza, 1 a Crotone e 1 a Reggio). Per quanto riguarda i ricoveri: invariata la situazione nelle terapie intensive, mentre nei reparti ordinari sono -8. [Continua in basso]

Covid Calabria: i nuovi contagi

I nuovi casi positivi sono così distribuiti: 1115 a Catanzaro, 991 a Cosenza, 395 a Crotone, 892 a Reggio Calabria, 192 a Vibo Valentia e 26 da altra regione.

Covid Calabria: i dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 7112 (82 in reparto, 8 in terapia intensiva, 7022 in isolamento domiciliare); casi chiusi 41262 (40990 guariti, 272 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 43430 (90 in reparto, 5 in terapia intensiva, 43335 in isolamento domiciliare); casi chiusi 41073 (40036 guariti, 1037 deceduti).

– Crotone: casi attivi 3879 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3868 in isolamento domiciliare); casi chiusi 30691 (30475 guariti, 216 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 11227 (94 in reparto, 5 in terapia intensiva, 11128 in isolamento domiciliare); casi chiusi 119893 (119156 guariti, 737 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 18302 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18286 in isolamento domiciliare); casi chiusi 18766 (18600 guariti, 166 deceduti).