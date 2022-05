Nuovo ospedale di Vibo, Salvatore Solano: «Si va verso la ripresa dei lavori»

«Si è compiuto un altro passo verso la ripresa dei lavori per la realizzazione del nuovo ospedale di Vibo, previsti, come da cronoprogramma, per gennaio 2023. Con la stipula della convenzione tra la Provincia, Rete ferroviaria Italiana e il Dipartimento della salute regionale, è stato sbloccato l’iter che fino ad oggi ha impedito di andare oltre con la realizzazione della fondamentale opera sanitaria attesa ormai da un ventennio. La firma è avvenuta al termine del consueto tavolo tecnico svoltosi presso la residenza del capo dell’Ufficio territoriale del governo, Roberta Lulli, alla presenza del procuratore capo Camillo Falvo, del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, del sindaco di Vibo Maria Limardo, del sottoscritto, in qualità di presidente della Provincia, dei responsabili di Rfi e dei funzionari dei dipartimenti regionali della Salute e della Protezione civile». Così il presidente dell’amministrazione provinciale di Vibo Valentia Salvatore Solano.