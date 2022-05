Covid, in Calabria calano contagi e ricoveri: i dati nel Vibonese

Sono 1.290 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria, a fronte di 7.218 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta quindi al 17,87% (ieri era al 20,98%). È quanto emerge dal bollettino della Regione, che registra anche 5 decessi (2 a Crotone, 2 a Catanzaro e 1 a Cosenza) e 2.953 guarigioni. Prosegue il calo dei ricoveri: -9 in reparto, -1 in terapia intensiva. [Continua in basso]

I nuovi casi

I nuovi contagi sono così distribuiti: 324 a Catanzaro, 479 a Cosenza, 150 a Crotone, 263 a Reggio Calabria, 69 a Vibo Valentia e 5 da altra regione.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 6772 (73 in reparto, 8 in terapia intensiva, 6691 in isolamento domiciliare); casi chiusi 49024 (48733 guariti, 291 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 40996 (74 in reparto, 3 in terapia intensiva, 40919 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53889 (52822 guariti, 1067 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2900 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2885 in isolamento domiciliare); casi chiusi 34966 (34741 guariti, 225 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 6652 (60 in reparto, 0 in terapia intensiva, 6592 in isolamento domiciliare); casi chiusi 131891 (131124 guariti, 767 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 17664 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17646 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21169 (20999 guariti, 170 deceduti).