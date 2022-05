Covid, nel Vibonese oltre mille guariti in un solo giorno: il bollettino della Regione

Boom di guariti in un solo giorno nel Vibonese: sono ben 1.330. I casi attivi su tutto il territorio provinciale scendono così a 15.637. Lo riporta il bollettino diffuso dalla Regione, che oggi registra 446 contagi a fronte di appena 2.870 tamponi analizzati. Il tasso di positività si attesta al 15,54% (ieri era al 16.14%). Le guarigioni in tutta la regione sono state 2.545, quattro i decessi (3 a Cosenza e 1 a Catanzaro). Per quanto riguarda i ricoveri, sono – 6 in reparto e – 1 in terapia intensiva. [Continua in basso]

I nuovi contagi

I nuovi contagi sono così distribuiti: Catanzaro 79, Cosenza 213, Crotone 23, Reggio Calabria 119, Vibo Valentia 10, altra regione o Stato estero 2.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 5721 (50 in reparto, 7 in terapia intensiva, 5664 in isolamento domiciliare); casi chiusi 52335 (52037 guariti, 298 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 35997 (62 in reparto, 2 in terapia intensiva, 35933 in isolamento domiciliare); casi chiusi 62582 (61500 guariti, 1082 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2725 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2707 in isolamento domiciliare); casi chiusi 36200 (35974 guariti, 226 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 4366 (46 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4317 in isolamento domiciliare); casi chiusi 136341 (135569 guariti, 772 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 15637 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 15623 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23615 (23445 guariti, 170 deceduti).



L’Asp di Cosenza comunica: «Nel setting fuori regione si registrano 2 nuovi casi a domicilio». L’Asp di Vibo comunica che: «I soggetti risultati positivi il 15/05/2022 sono 30 (25 t. antig. e 5 t. molec) e quelli del 16/05/2022 sono 10 (9 t. antig. e un t. molec.)».

Articoli correlati