Covid Calabria, contagi in calo ma 2 terapie intensive in più: i dati del Vibonese

Sono 337 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria, a fronte di 2.227 tamponi analizzati e con un tasso di positività pari al 15,13% (ieri era al 16,29%). È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione, che registra anche un decesso (a Catanzaro) e 621 guarigioni (di cui 220 nel Vibonese). Per quanto riguarda i ricoveri, sono -1 in area medica e +2 in terapia intensiva. [Continua in basso]

I nuovi contagi

I nuovi contagi sono così distribuiti: 33 a Catanzaro, 134 a Cosenza, 81 a Crotone, 80 a Reggio Calabria, 5 a Vibo Valentia e 4 da altra regione.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 3.823 (45 in reparto, 2 in terapia intensiva, 3.776 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57.437 (57.122 guariti, 315 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 24.169 (45 in reparto, 3 in terapia intensiva, 24.121 in isolamento domiciliare); casi chiusi 79.240 (78.130 guariti, 1110 deceduti).

– Crotone: casi attivi 1.105 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.086 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40058 (39.826 guariti, 232 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 2.834 (41 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2.792 in isolamento domiciliare); casi chiusi 141.768 (140.987 guariti, 781 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 1.234 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.225 in isolamento domiciliare); casi chiusi 38.571 (38.399 guariti, 172 deceduti).