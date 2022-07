Covid, Calabria tra le regioni a più alta probabilità di superare la soglia di allerta

di Luana Costa



Il ministero della Salute suona la sveglia alle Regioni. Dopo un periodo di sostanziale latenza, il Covid inizia a rialzare la testa e così si tenta di correre ai ripari. È infatti di ieri la circolare trasmessa da Roma contenente una serie di indicazioni finalizzate a contenere gli effetti dirompenti della variante Omicron 5 che si sta propagando con particolare velocità in tutta Italia. [Continua in basso]

Covid, Calabria osservata speciale

La circolare porta in allegato i risultati della cabina di regia riunita il primo di luglio, durante la quale è stato analizzato il quadro epidemiologico regione per regione. La Calabria non rientra ancora tra quelle ad alto rischio ma resta osservata speciale. Viene classificata tra i territori a rischio moderato ma ad alta probabilità di progressione. Tre sono le regioni con una simile classificazione, oltre la Calabria il Friuli Venezia Giulia e la Sicilia per le quali è alta la probabilità di un rapido peggioramento.

La soglia di allerta

Nel verbale della cabina di regia viene, infatti, indicata come territorio con «una probabilità maggiore del 50% di superare la soglia di allerta nel tasso di occupazione in area medica nell’arco del prossimo mese, qualora fosse mantenuta l’attuale trasmissibilità». A preoccupare, in particolare, sono due indicatori: l’incidenza di casi settimanali e l’occupazione dei posti letto in area medica.