Vaccini anti Covid, nel Vibonese tre hub attivi per tutto il mese di agosto: ecco gli orari

Le somministrazioni sono rivolte ai non vaccinati e a quanti non hanno ancora concluso il ciclo. Quarta dose inoltre, per over 60 e fragili

L’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha pubblicato gli orari di apertura, per il mese di agosto, degli hub attivi sul territorio per la somministrazione dei vaccini anti Covid. Si tratta, in particolare, di tre centri vaccinali ubicati: al Poliambulatorio di Moderata Durant a Vibo Valentia, all’ospedale di Tropea e al consultorio familiare di Serra San Bruno. Il personale dell’Asp sarà al lavoro per tutto il mese, con esclusione delle domeniche e della giornata di ferragosto. [Continua in basso]

A Vibo porte aperte di lunedì, martedì, giovedì e sabato. Nella giornata di mercoledì sarà possibile recarsi invece a Tropea e il venerdì a Serra San Bruno.

La vaccinazione è rivolta ai non vaccinati ed a quanti non hanno ancora concluso il ciclo vaccinale. In accordo con le indicazioni degli esperti, si raccomanda l’effettuazione della quarta dose (seconda dose booster) a tutte le persone di età superiore ai 60 anni, ed ai pazienti fragili, con patologie croniche, immunodepressi di età superiore ai 12 anni. Di seguito gli orari degli hub sul territorio vibonese.

Dal 14 luglio, inoltre, per gli over 60 è possibile ricevere la quarta dose anche in farmacia, previa prenotazione. Una soluzione ottimale, aveva sottolineato Federfarma Calabria, per la capillarità delle farmacie sul territorio e non solo: «Non solo faciliterà gli over 60 da un punto di vista logistico ma offrirà indubbi vantaggi – aveva affermato il presidente Vincenzo Defilippo – anche sul piano emotivo, avendo la possibilità di essere accolti dal farmacista di fiducia, con il quale c’è un rapporto ormai consolidato».