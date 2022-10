Visite specialistiche ambulatoriali: ecco il piano dell’Asp di Vibo per ridurre i tempi di attesa

Ridurre i tempi di attesa delle visite specialistiche ambulatoriali. L’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ci prova. Come? Attraverso il Decreto “Balduzi” che prevede un accantonamento del 5% delle cifre «introitate dai professionisti in libera professione, con la specifica indicazione che vengano utilizzate per il recupero delle liste di attesa», attraverso la formazione di specifici Piani di recupero concordati con le organizzazioni sindacali. L’Asp, dunque, accantona per come previsto queste cifre e ad oggi risulta utilizzabile per lo scopo una somma pari a 89.633,16 euro. Questo si legge nella premessa del progetto stilato dagli uffici competenti dell’Asp per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e approvato – unitamente al regolamento – da parte del commissario straordinario dell’Asp Giuseppe Giuliano con proprio atto deliberativo (numero 1.421) [Continua in basso]

Implementare le prestazioni aggiuntive

L’obiettivo dichiarato è, pertanto, quello «di impegnare le cifre accantonate e utilizzarle allo scopo di implementare con prestazioni aggiuntive per il personale medico, l’offerta istituzionale di alcune discipline che allo stato odierno presentano criticità nei tempi di attesa e ridurre la mobilita interprovinciale e la migrazione verso le strutture private».

Rilevazione dei tempi di attesa

L’Asp ha anche calcolato gli ultimi dati sulla rilevazione dei tempi di attesa per comprendere il fenomeno del fabbisogno e della richiesta. nonché la somma che si intende assegnare per ciascuna disciplina medica calcolata «nella percentuale riscontrata di incidenza nei tempi di attesa, ovvero per quanto incide il tempo di attesa verrà investito nella specifica disciplina in percentuale». Ecco, quindi, la tabella