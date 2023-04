Nicotera, l’associazione “Difesa diritti del territorio” organizza un incontro sulle problematiche della sanità

“Sanità negata, le proposte del territorio per tutelare la salute dei cittadini”. Sarà questo il tema attorno a cui

ruoteranno i lavori dell’assemblea popolare comprensoriale organizzata dall’associazione “Difesa diritti del territorio” e che si terrà giovedi 27 aprile 2023, alle ore 18, nell’aula consiliare del Comune di Nicotera.

Nel dibattito interverranno Mimmo Pagano, portavoce di Addt; Peppe Sarlo, responsabile del coordinamento di

Associazioni e Comitati del Vibonese; i sindaci Pino Marasco (Nicotera), Pantaleone Mercuri (Limbadi), Domenico Petrolo (Rombiolo), Pino Maruca (San Calogero) e Giuseppe Dato (Joppolo). Le conclusioni saranno affidate al cardiologo Soccorso Capomolla, responsabile del Medical Center “Don Mottola” di Drapia. Modererà i lavori il giornalista Pino Brosio. L’obiettivo degli organizzatori è quello di ascoltare le esigenze della cittadinanza in materia di sanità per poi tramutarle in un documento che dovrà fare da filo conduttore nel confronto già in corso con l’Asp e prossimamente con la Regione, unitamente al coordinamento di Comitati e Associazioni del Vibonese, che hanno sottoscritto il “Patto per la salute” approvato nella riunione tenutasi lo scorso 11 marzo nella biblioteca comunale di Vibo su iniziativa dell’associazione “Ali di Vibonesità”. [Continua in basso]

“L’elenco delle carenze e dei ritardi – mancata manutenzione del presidio ospedaliero e scarsa cura degli spazi circostanti; guardia medica prima H24, poi H12 e ultimamente H…niente; punto prelievi attivo solo tre giorni a settimana e per non più di venti prelievi al giorno; apparecchiature mediche e radiologiche obsolete; carenza di personale – è lungo e non scevro di gravi responsabilità a carico di quanti, nel corso degli anni, hanno gestito o stanno gestendo la sanità sul territorio senza…gestirla. Sul Poliambulatorio di Nicotera, peraltro, gravano i bisogni d’assistenza di oltre ventimila utenti – Nicotera, 5.859; Limbadi, 3.210; Rombiolo, 4.294; San Calogero, 3.890; Joppolo, 1.635; Filandari, 1.764 -, il cui numero si raddoppia nel periodo estivo.

L’Associazione Difesa Diritti del Territorio, per alleviare le sofferenze e i disagi patiti soprattutto dalle fasce più deboli, lavorerà per tenere alta l’attenzione di Enti e Istituzioni sui problemi del comprensorio”.

LEGGI ANCHE: Guardie mediche nel Vibonese, Colombo (Exit) ad Occhiuto: «Impugni decisione Asp»

Accorpamento Guardie mediche, Comuni sul piede di guerra contro l’Asp di Vibo: «Scelte scellerate»