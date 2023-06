Si è spento a Catanzaro l’emerito primario ginecologo Pietro Cosentino

Pietro Cosentino

Si è improvvisamente spento ieri a Catanzaro il dott. Pietro Cosentino, 82 anni, emerito primario ginecologo dei presidi ospedalieri di Chiaravalle e Soverato. Discendente da una delle famiglie più distinte di Petrizzi, sulla collina di Soverato, era un professionista di forte caratura culturale e scientifica. Alfiere del mondo della sofferenza e della disponibilità ha avuto nel suo modo di accogliere e curare le pazienti la sua arma migliore. La scomparsa ha destato profonda commozione in tutta la regione. Pietro Cosentino lascia una splendida eredità di affetti alla moglie, Maria Cervadoro, ai figli Paola e Francesco, quest’ultimo Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ginecologia Oncologica della Fondazione Giovanni Paolo II dell’Università Cattolica di Campobasso e consulente per la Chirurgia pelvica avanzata e robotica della Fondazione Politecnico “Agostino Gemelli” IRCSS di Roma.

Pietro Cosentino è il cognato del dott. Oscar Cervadoro, già direttore della U. O. di Ginecologia e Ostetricia del presidio ospedaliero “Jazzolino” di Vibo Valentia. Tra le iniziative organizzative, nell’impegno dal 1979 al 2001, quelle hanno propiziato lo sviluppo del presidio ospedaliero di Chiaravalle, tra i fiori all’occhiello della Ginecologia in Calabria. Tantissimi gli attestati di stima fatti pervenire alla famiglia in queste ultime ore anche da Roma. I funerali saranno concelebrati domani, sabato 3 giugno, alle ore 16:30 nella Chiesa di Santa Maria dell’Immacolata a Soverato.

LEGGI ANCHE: A Francavilla Angitola la tre giorni di congresso dei Testimoni di Geova

Drapia: lavoro sinergico tra Comuni limitrofi per contrastare la povertà educativa

Soriano, gli studenti del Liceo diffondono la pratica della Filosofia nelle scuole primarie