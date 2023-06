Vibo, Neuropsichiatria Infantile: l’Asp indice un concorso per reclutare uno specialista

La sede dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia

Il direttore della Struttura Complessa di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia, lo scorso mese di febbraio, ha rappresentato la necessità di procedere al reclutamento di un Dirigente Medico Specialista in Neuropsichiatria Infantile, così da contrastare il frequente esodo sanitario che si registra nella terapia e cura di patologie ricomprese nella suddetta. Pertanto, il Management Aziendale dell’Asp provinciale, accogliendo la richiesta, ha autorizzato l’assunzione dello specialista di che trattasi, procedendo all’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di Dirigente Medico – Disciplina di Neuropsichiatria Infantile. La neuropsichiatria infantile è la branca della medicina che si occupa dello sviluppo neuropsichico e dei suoi disturbi, neurologici o psichici nel bambino. Prevede la presa in carico di patologie neurologiche e psichiatriche del bambino, di origine ereditaria o acquisita dall’ambiente esterno, che compromettono i processi di maturazione dell’individuo e di sviluppo dell’area motoria, sensoriale, linguistica, intellettiva e relazionale.

