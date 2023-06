Asp di Vibo, il commissario Battistini nomina il nuovo direttore sanitario

Luigi Mandia

Con delibera del commissario straordinario dell’Asp di Vibo, generale Antonio Battistini, è stato nominato il nuovo direttore sanitario dell’Azienda sanitaria provinciale. Sarà il dottor Luigi Mandia a ricoprire la carica precedentemente ricoperta da Matteo Galletta il quale, dal primo maggio ha lasciato ufficialmente il posto da direttore sanitario dell’Asp per ricoprire il medesimo incarico presso l’Azienda ospedaliero-universitaria “Umberto I” di Roma. Lo scorso 26 aprile è stato indetto un avviso di “Manifestazione di interesse per il conferimento di incarico del direttore sanitario dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia”, con scadenza il 22 maggio 2023 termine entro il quale sono pervenute tre domande per l’incarico di direttore sanitario Aziendale e, nello specifico, le candidature della dottoressa Anna Maria Renda e dei dottori Luigi Mandia e Giuseppe Panella. Compiuti i preventivi controlli di ordine procedurale nonché verificate le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti dal bando, “a seguito di colloquio e di attenta e puntuale valutazione, – spiega l’Asp – il dottore Luigi Mandia, iscritto nell’elenco regionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore sanitario dell’Azienda sanitaria del S.S. della Regione Campania, risulta il più idoneo a ricoprire la suddetta carica, sia in termini di attitudine a rivestire la funzione in questione sia in termini di rispondenza alle necessità e ai bisogni aziendali”. Il dottor Mandia, infatti, ha ricoperto incarichi analoghi in altre Aziende della medesima tipologia del Servizio Sanitario Regionale, “maturando esperienza specifica nella organizzazione sanitaria e nella gestione delle problematiche della medicina del territorio e dei Presidi ospedalieri, elementi entrambi necessari per governare le stringenti problematiche presenti in Azienda al fine di consentirne una tempestiva e vantaggiosa soluzione”.

