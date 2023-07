Vibo, medaglia d’oro alla carriera al medico Giuseppe Sorbara

Amato da tutti è sempre stato tra i più apprezzati medici di base del territorio provinciale proprio per la sua dedizione al lavoro che, per Giuseppe Sorbara, era e continuerà a essere una missione anche in pensione. L’abnegazione alla disciplina di “Pino Sorbara di Arena”, è stata riconosciuta – insieme a quella di altri colleghi – alla cerimonia organizzata dall’Ordine dei medici ed odontoiatri di Vibo Valentia durante la quale si è celebrato il momento solenne del giuramento d’Ippocrate e la consegna del codice deontologico ai neo medici, e contemporaneamente la consegna della medaglia d’oro a quei medici che hanno raggiunto i 45 anni di servizio. Tra questi, appunto, il rinomato medico Sorbara, di Arena, noto per essere stato il più ricercato dalle utenze delle Preserre e, più precisamente, nei centri di Arena, Acquaro, Dasà e aree limitrofe. Ma il suo operato è spesso andato anche oltre i confini provinciali, con richieste da parte di “assistiti” residenti nella provincia di Reggio. Le sue doti? Un buon rapporto tra un medico e paziente, che già di per sé rappresenta un aiuto effettivo per la guarigione di quest’ultimo. La fiducia, l’empatia, la capacità del suo saper ascoltare è paragonabile ad una buona medicina. Oltre a essere un bravo medico, Sorbara si è sempre distinto per la grande umanità e disponibilità nei confronti di tutti e a qualsiasi ora del giorno e della notte. Uno di quei medici con una marcia in più, insomma, che seppur pensionato, continua a coltivare e portare avanti quel senso di responsabilità tipico che caratterizza il mestiere. Ergo. La missione del medico.

