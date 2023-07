Vibo, l’Azienda sanitaria mira al potenziamento del servizio di ambulanze

La sede dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia

Su indicazioni del Suem 118, verificate le esigenze da parte del Management aziendale, l’Asp, per far fronte al notevole aumento della popolazione nel territorio provinciale durante il periodo estivo, intende, stante la carenza numerica di personale e di mezzi, potenziare, per una copertura adeguata del territorio, il servizio di ambulanze per tutto il mese di agosto ed ha così proceduto a emanare un avviso per manifestazione di interesse indirizzato al terzo settore, per la fornitura di ambulanze di tipo B con autista e soccorritore. L’Azienda sanitaria si riserva di fornire dotazioni aggiuntive con infermieri e personale del 118 e della stessa Asp che potranno operare in regime di lavoro straordinario. I vertici aziendali hanno previsto quattro postazioni h24 da dislocare a Mongiana, Nicotera, Filadelfia e Vibo Marina. A supporto delle ambulanze di tipo B sarà garantita la presenza sul territorio di un’automedica con a bordo medico e infermiere. Gli enti interessati al suddetto avviso potranno presentare istanza di partecipazione entro le ore 12 di oggi. Responsabile del procedimento è il dottor Francesco Andreacchi.

