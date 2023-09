Ospedale di Vibo: l’Azienda sanitaria cerca medici per la Psichiatria

L’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia

L’Azienda sanitaria di Vibo prosegue nella tenace ricerca di medici e indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 3 posti di Dirigente Medico –Specialista in Psichiatria. Il reparto di Psichiatria dell’ospedale di Vibo Valentia è tra i tanti in cui si registra una marcata carenza di personale, che ha portato – più volte – l’Azienda sanitaria a correre ai ripari per garantire l’erogazione dei servizi all’utenza. Cosa oltremodo complicata visto che spesso ci si è trovati di fronte a rinunce da parte dei vincitori o idonei. Lo scorso mese di gennaio è stato pubblicato un Avviso per il reclutamento di tre dirigenti medici. L’Azienda sanitaria aveva già avviato l’iter nel luglio del 2022 approvando la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato ma all’epoca solo per un posto, prevedendo l’assunzione dei vincitori. Tuttavia, nel successivo mese di dicembre è stato disposto lo scorrimento della graduatoria per consentire il reclutamento per turn over (a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con cinque figure dirigenziali) di ulteriori complessive cinque unità, a tempo pieno e indeterminato, ma, stante la mancata accettazione di alcuni degli idonei, è stato possibile metterne a contratto solo tre. Lo scorso mese di gennaio è stato altresì indetto un avviso pubblico, per soli titoli, per il reclutamento a tempo pieno e determinato, per mesi dodici, eventualmente prorogabili, e comunque fino all’espletamento di una nuova procedura concorsuale, di 3 Dirigenti Medici – Specialisti nella disciplina di Psichiatria, ma alla suddetta procedura non ha partecipato alcun candidato. Pertanto, considerata la volontà aziendale, al fine di poter continuare a garantire i livelli essenziali di assistenza, di bandire un concorso pubblico nella disciplina di che trattasi, ha bandito un nuovo concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 3 posti di Dirigente Medico –Specialista in Psichiatria.

