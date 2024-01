Occhiuto conferma i commissari straordinari delle aziende sanitarie e ospedaliere calabresi

di Luana Costa

Superano ancora il test del Decreto Calabria i commissari straordinari delle aziende sanitarie e ospedaliere calabresi. Nessuna novità si profila all’orizzonte per gli assetti di vertice che rimangono, quindi, allo stato invariati. Il presidente delle Regione e commissario ad acta, Roberto Occhiuto, con proprio decreto ha infatti proceduto alla conferma dell’attuale management sanitario. Restano, dunque, al loro posto i cinque commissari straordinari già individuati alla guida delle aziende sanitarie e ospedaliere calabresi. Si tratta in particolare, del commissario dell’Asp di Catanzaro e Vibo Valentia Antonio Battistini, dell’Asp di Crotone Antonio Brambilla, dell’ospedale Annunziata di Cosenza Vitaliano De Salazar, del Gom di Reggio Calabria Gianluigi Scaffidi e del commissario dell’azienda Dulbecco di Catanzaro Simona Carbone, che ha ottenuto la duplice benedizione anche del rettore dell’Umg, Giovanni Cuda. CONTINUA A LEGGERE QUI: Immutati i vertici della sanità calabrese: Occhiuto conferma i cinque commissari straordinari in carica