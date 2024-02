Sanità, Occhiuto assente alla conferenza dei sindaci. Il Pd: «Totale disinteresse della Regione per il Vibonese»

«L’assenza del commissario Occhiuto all’odierna Conferenza dei sindaci dimostra ancora una volta il più totale disinteresse del Governo regionale nei confronti della sanità del nostro territorio». È quanto afferma il segretario provinciale del Pd di Vibo Valentia, Giovanni Di Bartolo, a seguito della Conferenza dei sindaci tenutasi oggi in merito all’emergenza sanitaria nel Vibonese alla quale il governatore della Regione Calabria nonché commissario ad acta, invitato a partecipare, è stato assente. «I sindaci vibonesi avevano richiesto in modo unanime la presenza di Occhiuto per affrontare con la giusta attenzione la riorganizzazione dell’assistenza territoriale. Prendiamo atto che – concludono -, al di là degli annunci, la provincia di Vibo Valentia rimane in coda agli interessi del Governo regionale e dei suoi rappresentanti locali».

