Sanità vibonese, l’Asp cerca medici per il Dipartimento di Emergenza – Urgenza

La carenza di medici, in primo luogo nell’area Emergenza-Urgenza, è la spina nel fianco della sanità vibonese. Il deficit di camici bianchi che si registra in tutto il territorio provinciale rischia di minare le basi del sistema assistenziale. Un problema che l’Azienda sanitaria di Vibo cerca di affrontare da tempo, indicendo concorsi e avvisi urgenti per reclutare personale medico specializzato in diversi rami. Tra le criticità che investono la sanità del territorio provinciale, i posti vacanti nel Dipartimento di Emergenza – Urgenza dell’Asp di Vibo rappresentano una problematica che i vertici aziendali tentano di risolvere anche con impieghi temporanei, considerata, appunto, la grave carenza di medici rispetto al fabbisogno reale. L’impellente necessità di personale medico ha, dunque, indotto l’Azienda sanitaria a diramare un “Avviso pubblico urgente” per reclutare dieci medici a tempo determinato – per sei mesi – abilitati all’esercizio della professione, da utilizzare presso il Suem 118 dell’Asp. I medici interessati potranno presentare istanza di partecipazione entro e non oltre il 29 febbraio.

Per ovviare alle criticità attenenti al ramo dell’emergenza nella sanità locale, nella giornata di ieri, invece, sono state consegnate alcune ambulanze alle Pet del 118 in servizio a Vibo Valentia e anche una sedia cardiologica meccanizzata. Per l’occasione erano presenti il direttore del 118 di Vibo e il responsabile delle ambulanze. “L’arrivo dei mezzi – hanno commentato – contribuisce a rinforzare il sistema di emergenza nel territorio”. Sicuramente “strumenti” in più per rispondere con efficienza e tempestività alle richieste d’intervento da parte delle comunità. La sedia cardiologica, inoltre, faciliterà il trasporto di persone con disabilità o con ridotte capacità motorie, specialmente in contesti condominiali o in presenza di ostacoli come scale o gradini.

LEGGI ANCHE: Ospedali e alimentazione elettrica d’emergenza: l’Asp interviene per avere elevati standard di sicurezza

Medicina del territorio e Guardie mediche al centro di un vertice al Comune di Vibo

Vibo Valentia, consegnate le ambulanze alle Pet del 118