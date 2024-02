Vibo Valentia, consegnate le ambulanze alle Pet del 118

Sono state consegnate le ambulanze alle Pet del 118 in servizio a Vibo Valentia. Tra le novità anche una sedia cardiologica meccanizzata. Presente il direttore del 118 Vibo e il responsabile delle ambulanze. L’arrivo dei mezzi contribuisce così a rinforzare il sistema di emergenza nel territorio. Sicuramente “strumenti” in più per rispondere con efficienza e tempestività alle richieste d’intervento da parte della comunità locale. La sedia cardiologica, inoltre, faciliterà il trasporto di persone con disabilità o con ridotte capacità motorie, specialmente in contesti condominiali o in presenza di ostacoli come scale o gradini.

