Congresso europeo di Neurologia a Londra, tra i protagonisti il tropeano Bonavina

Lavora per il Montecatone Rehabilitation Institute di Imola, mentre il fratello Luigi è considerato tra i migliori chirurghi al mondo

Il Congresso europeo di Neurologia e Neuropsichiatria è uno dei più importanti appuntamenti annuali nel settore. Un viaggio attraverso intuizioni rivoluzionarie e discussioni sulle più moderne procedure che riguardano l’informatica neurale, i biomarcatori dell’Alzheimer e la psicopatologia. Esperienza esaltante per tutti i relatori e i partecipanti. Tra questi anche Giuseppe Bonavina, neurologo originario di Tropea, del Montecatone Rehabilitation Institute di Imola. Bonavina, più volte ospite del network LaC, è esperto, tra le altre cose, di Neuropsicologia e di analisi delle cefalee e vanta nel proprio curriculum molte collaborazioni internazionali di pregio. Giuseppe Bonavina è fratello di Luigi, premiato come unico italiano dall’American College of Surgeons di Boston, ordinario di chirurgia all’Università degli Studi di Milano e direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale e dell’intestino al Policlinico San Donato di Milan. Luigi Bonavina, di recente intervistato dal Sole 24 Ore, è considerato tra i sette migliori chirurghi al mondo.

