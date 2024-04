Jonadi, al via il corso gratuito per conseguire il patentino fitosanitario

Al via le iscrizioni al corso gratuito per il conseguimento del patentino fitosanitario a Jonadi. L’annuncio arriva dalla stessa amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Signoretta, che in collaborazione con l’Agenzia regionale per lo Sviluppo agricolo e la Coltivazione (Arsac) sta portando avanti l’iniziativa. «Come amministrazione – dichiara al riguardo il consigliere con delega all’Ambiente Angelo Francesco Gentile – ringraziamo anticipatamente tutti coloro che parteciperanno a questa importante iniziativa volta a promuovere la formazione e lo sviluppo nel settore ambientale, a cui siamo particolarmente attenti. Il corso si terrà nei prossimi mesi, al raggiungimento dei numeri richiesti per l’attivazione». Il corso è destinato a tutti coloro che sono interessati a ottenere competenze nel settore della protezione delle colture e dell’uso responsabile dei fitofarmaci. Per il rilascio del “patentino” è necessaria la frequenza di 20 ore di formazione, con superamento di un esame finale di abilitazione. In caso di aggiornamento sono invece necessarie 12 ore di formazione. A tenere il corso saranno esperti del settore facenti capo al Centro di Sviluppo agricolo numero 10 di Vibo Valentia dell’Arsac. Ad esso ci si potrà iscrivere senza limiti di età o requisiti particolari. Dall’amministrazione comunale arriva, infine, l’invito a tutti gli interessati «a cogliere questa occasione per arricchire il proprio bagaglio di competenze nel campo dell’agricoltura e della tutela ambientale», fermo restando che per ottenere ulteriori informazioni e per procedere all’iscrizione «sarà possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Jonadi, dove peraltro è disponibile tutta la modulistica».

